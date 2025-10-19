Coğrafi işaretli Bodrum mandalinasında rekolte beklentisi yüksek

ALİ BALLI - Turizm kenti Bodrum'un coğrafi işaretli ürünü Bodrum mandalinasında bu yıl satış sezonu erken başladı.

Tadı, kokusu ve aromasıyla damaklarda eşsiz bir tat bırakan Bodrum mandalinasında hasat dönemi gelecek haftalarda başlayacak olmasına rağmen tüccarlar mandalinayı, yeşil şekilde dalında almaya başladı.

Ortakent başta olmak üzere Konacık, Bitez, Turgutreis, Yalıkavak, Gölköy ve Türkbükü gibi mahallelerde bulunan mandalina bahçelerinden geçen yıl 6 bin 500 tona yakın ürün elde edilirken bu yıl bu rakamın 7 bin 500 tonlara çıkması bekleniyor.

Bodrum Ticaret Odası ve Bodrum Turunçgil Üreticileri Birliği Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, AA muhabirine, Bodrum mandalinasının aranan bir ürün olduğunu söyledi.

Tüccarların ilçeye gelip mandalina almaya başladığını ifade eden Kocadon, "Şu anda piyasada, bahçede mandalinanın kilosu 20 lira civarında satılıyor. Bakımlı, budanmış mandalina 20 lira civarında. Bodrum'da önümüzdeki ayın ortasından itibaren mandalinanın hasadı başlar." dedi.

İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından Akdeniz sineğiyle ilgili ilaçların dağıtıldığını da belirten Kocadon, o nedenle bu yıl rekolte de beklentilerinin yüksek olduğunu dile getirdi. Artık mandalinanın sadece bahçe sahipleri değil tüm Bodrum tarafından koruma altına alındığına dikkati çeken Kocadon, "Böyle güzel ve enteresan bir olay yaşattık Bodrum'da çünkü Bodrum mandalinası coğrafi işaretli bir ürün ve Türkiye'de hiçbir yerde de bizim mandalinanın özelliklerine yaklaşan bir örneği olmadığı için, Bodrum halkı da sahiplendi. Hem bahçe sahibi hem olmayanlar da sahiplendi. Bu bizim için büyük bir avantaj." diye konuştu. Kocadon, yeşil mandalinanın erken hasat olarak nasıl kullanılacağı konusunda toplantılar yapıldığını bildirdi. - "Amacımız mandalinanın hasat dönemini uzatmak" Bodrum mandalinasının hem üreticinin hem de Bodrum halkının sayesinde hak ettiği yeri ve değeri bulacağına inandıklarını anlatan Kocadon, şöyle konuştu: