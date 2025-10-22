Fethiye'de vatandaşlar için afet bilinci standı kuruldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kurulan "Afetlere Karşı Hazırlıklı Olmak" temalı stantta vatandaşlar bilgilendirildi.

Fethiye Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünce, Beşkaza Meydanında kurulan stantta, vatandaşların afet bilincini artırmak ve olası risklere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme yapıldı.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Selver Hatice Kabak, yaptığı açıklamada, afetlere karşı hazırlıklı olmanın hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

İklim değişikliğine bağlı afetlerin sıklığı ve şiddetinin giderek arttığını dile getiren Kabak, "Bu nedenle bireysel ve toplumsal düzeyde hazırlıklı olmak büyük önem taşıyor. Burada vatandaşlarımızı bilgilendirerek farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.