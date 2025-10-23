Muğla'da engelli nakil araçlarıyla 32 bin özel gereksinimli vatandaşa ulaşım hizmeti verildi

Muğla'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından 13 ilçede görev yapan 8 özel donanımlı engelli nakil aracıyla bugüne kadar 32 bin 187 özel gereksinimli vatandaşa ücretsiz ulaşım desteği sağladığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, il genelinde ikamet eden en az yüzde 40 engel oranına sahip ve toplu taşıma araçlarını kullanamayacak durumda olan vatandaşlara yönelik engelli nakil hizmetini aralıksız sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, özel gereksinimli bireylerin evlerinden alınarak işlemlerini tamamladıktan sonra yeniden güvenli bir şekilde evlerine bırakıldığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla'da kimsenin kendini yalnız hissetmediği, herkesin eşit, adil ve erişilebilir bir şehirde yaşadığı düzeni kurmak için çalışmaya devam ettiklerini belirti.