        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum FK, Iğdır FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Alagöz Holding Iğdır FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 14:00 Güncelleme: 25.10.2025 - 14:00
        Bodrum FK, Iğdır FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Alagöz Holding Iğdır FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Yeşil-beyazlı ekip, savunma çalışmaları ve taktik organizasyonlarla idmanı tamamladı.

        Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, her maça 3 puan için hazırlandıklarını belirterek, ligin uzun bir maraton olduğunu söyledi.

        Iğdır FK'nin ligin güçlü takımlarından olduğunu anlatan Eşer, "Hoca değişikliğinden sonra daha dirençli ve tempolu oynuyorlar. Biz de çalışmalarımızı ve analizlerimizi yaptık. Güzel ve keyifli bir maç olacak. Taraftarımızın desteği çok önemli. Çünkü iç sahada taraftarımızla bütünleştiğimizde zor bir takım haline geliyoruz. Konumumuzu istikrarlı bir şekilde sürdürmek ve haftayı galibiyetle kapatmak istiyoruz." diye konuştu.

        Kulübün basın sözcüsü Yiğit Demir de iç sahadaki kaybetmeme serisini devam ettirmek istediklerini vurgulayarak, taraftara destek çağrısında bulundu.

        Geçen hafta İstanbul'dan lider dönmelerinin kendilerini mutlu ettiğini anlatan Demir, "Bu hafta Iğdır'ı ağırlayacağız. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Milli takım arasına kadar liderliğimizi sürdürüp, ondan sonra ivmelenerek Süper Lig'e geri dönmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Bodrum FK ile Iğdır FK, yarın saat 19.00'da Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

