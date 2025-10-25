Habertürk
        Bodrum'da yapılan mobil klinik otobüsünün tanıtımı yapıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yaklaşık 6 ayda yapımı tamamlanan mobil klinik otobüsünün tanıtımı yapıldı.

        25.10.2025 - 14:22
        İlçede proje yapım ve proje mobil şirketleri tarafından imal edilen otobüs için şirketin Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki tesisinde, Türk mühendisler tarafından imal edilen mobil klinik otobüsü için tanıtım etkinliği düzenlendi.

        Otobüs kendi elektriğini üretirken, tamamen elektronik sistemle çalışıyor.

        Şirket Müdürü Gökhan Şen, gazetecilere, Türk yapımı mobil klinik otobüsün hem acil yardım hizmetlerini hem de birçok poliklinik hizmetlerini insanların ayağına getireceğini söyledi.

        Şen, mobil klinik otobüsü içerisinde kan analizinden, ultrason ve EKG çekimine, temel yaşamsal testlerden yoğun bakım hizmetine kadar birçok tıbbi hizmetin bir arada bulunduğunu belirtti.

        Şen, aracın tıbbi yetenekleri ile dünyada ilk olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

        "Bu araçta 8 ayrı yoğun bakım yatağı var. Aynı anda 8 hastanın ayrı ayrı tüm yaşamsal fonksiyonları takip edilerek müdahale edilebilmektedir. Hastanın kalp hızı, EKG'si, tansiyonu, vücut oksijeni, solunum hızı, vücut ısısı ayrıca damar içi basınç takibi yapılabilmektedir. Bu otobüste tam donanımlı bir hastanede bulunması gereken oksijen santrali bulunmakta ve 8 yoğun bakım yatağının her birine oksijen dağılımı yapılabilmektedir. Gebelikte bebeğin ultrason ölçümleri yapılabilmektedir. Bu otobüste hastaların en gelişmiş şekilde 12 kanallı EKG çekimleri yapılabilmektedir ve binlerce hastayı hafızasında tutup yazdırabilmektedir."

        Şen, otobüste elektro şok cihazları ile kalp şoku veya kalp aşırı titreşiminde normal atıma dönmesi için müdahaleler yapılabildiğine de vurgu yaptı.

        Mobil klinik otobüsünün Bahreyn'deki bir sağlık kuruluşu için imal ettiklerini ve ihraç edileceğini belirten Şen, özellikle afetler, salgınlar gibi olumsuz koşullarda bu klinik otobüslerin toplum sağlığı için önemine vurgu yaparak, Türkiye'ye de kazandırmak için yetkililerin ilgisine sunduklarını kaydetti.

