Fethiye'de kayalık alana düşen yamaç paraşütündeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Alanın sarp ve kayalık olması nedeniyle kazazedelerin taşınması için Jandarma Filo Komutanlığından helikopter talep edildi.

Yamaç paraşütü pilotu Mustafa Gökhan Toygar, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metrelik pistinden Polonya uyruklu yolcusu Mark Daniel ile uçuş yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.