        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Fethiye'de kayalık alana düşen yamaç paraşütündeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalık alana düşen yamaç paraşütündeki yolcu hayatını kaybetti, pilot yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 16:45 Güncelleme: 26.10.2025 - 16:45
        Fethiye'de kayalık alana düşen yamaç paraşütündeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalık alana düşen yamaç paraşütündeki yolcu hayatını kaybetti, pilot yaralandı.

        Yamaç paraşütü pilotu Mustafa Gökhan Toygar, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metrelik pistinden Polonya uyruklu yolcusu Mark Daniel ile uçuş yaptı.

        İkili uçuşun ardından 1200 metre rakımda belirlenemeyen nedenle kayalık alana düştü.

        İhbar üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi.

        Kaza yerine ulaşan ekipler, Daniel’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Alanın sarp ve kayalık olması nedeniyle kazazedelerin taşınması için Jandarma Filo Komutanlığından helikopter talep edildi.

        Helikopterle bulundukları alandan alınan kazazedeler, Fethiye Devlet Hastanesine getirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

