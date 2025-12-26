Muğla'da ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti
Muğla'nın Yatağan ilçesinde zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi yaşamını yitirdi.
Kırıkköy Mahallesi'nde yaşayan Şerafettin Demir (65) zeytin toplamak için ağaca çıktı.
Zeytin topladığı sırada dengesini kaybederek ağaçtan düşen Demir, ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Demir'in cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
