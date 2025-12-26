Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti

        Muğla'nın Yatağan ilçesinde zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 20:42 Güncelleme: 26.12.2025 - 20:42
        Muğla'da ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti
        Muğla'nın Yatağan ilçesinde zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi yaşamını yitirdi.

        Kırıkköy Mahallesi'nde yaşayan Şerafettin Demir (65) zeytin toplamak için ağaca çıktı.

        Zeytin topladığı sırada dengesini kaybederek ağaçtan düşen Demir, ağır yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Demir'in cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

