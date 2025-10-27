İtalya Deniz Kuvvetlerine ait fırkateyn, Marmaris'e liman ziyaretinde bulundu

İtalyan Deniz Kuvvetleri heyeti, Marmaris'te gördükleri misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

Ziyarette iki ülke arasındaki ilişkiler, deniz güvenliği ve Akdeniz'deki işbirliği konuları üzerine sohbet gerçekleştirildi.

Fırkateyn komutanı Yarbay Simone Pitto, Güvenli Akdeniz Operasyonu Taktik Komutanı Tuğamiral Marcello Grivelli ve Yüzbaşı Gabriele Olivares, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret etti.

