"Marella Discovery 2" kurvaziyeriyle Marmaris'e 1840 turist geldi
Bahamalar bayraklı "Marella Discovery 2" isimli kruvaziyer, Muğla'nın Marmaris ilçesine 1840 turist getirdi.
Girit Adası ziyaretinin ardından rotasını Muğla'ya çeviren 265 metrelik dev yolcu gemisi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.
Gemide, çoğu İngiliz 1840 yolcu ve 719 personelin bulunduğu belirtildi.
Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.
"Marella Discovery 2"nin bir sonraki durağı Limasol Limanı olacak.
