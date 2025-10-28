Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        "Marella Discovery 2" kurvaziyeriyle Marmaris'e 1840 turist geldi

        Bahamalar bayraklı "Marella Discovery 2" isimli kruvaziyer, Muğla'nın Marmaris ilçesine 1840 turist getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 10:44 Güncelleme: 28.10.2025 - 10:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Marella Discovery 2" kurvaziyeriyle Marmaris'e 1840 turist geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bahamalar bayraklı "Marella Discovery 2" isimli kruvaziyer, Muğla'nın Marmaris ilçesine 1840 turist getirdi.

        Girit Adası ziyaretinin ardından rotasını Muğla'ya çeviren 265 metrelik dev yolcu gemisi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

        Gemide, çoğu İngiliz 1840 yolcu ve 719 personelin bulunduğu belirtildi.

        Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

        "Marella Discovery 2"nin bir sonraki durağı Limasol Limanı olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Galatasaray'dan dev gelir hedefi!
        Galatasaray'dan dev gelir hedefi!
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem
        Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem
        "Fenerbahçe evrim geçirmiş"
        "Fenerbahçe evrim geçirmiş"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Dünya'nın yeni bir 'yarı-uydusu' var ve tek de değil
        Dünya'nın yeni bir 'yarı-uydusu' var ve tek de değil
        13 yıl önce öldürüldü... Bakkal cinayetinde sır perdesi aralandı!
        13 yıl önce öldürüldü... Bakkal cinayetinde sır perdesi aralandı!
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Yurt dışı borçlanma azaldı
        Yurt dışı borçlanma azaldı
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor
        Sağanak yağmur ve lodos uyarısı! Sel alarmı verildi
        Sağanak yağmur ve lodos uyarısı! Sel alarmı verildi
        Japonya Başbakanı Trump'ı Nobel'e aday gösterecek
        Japonya Başbakanı Trump'ı Nobel'e aday gösterecek
        Ekonomi neredeyse futbolumuz da orada
        Ekonomi neredeyse futbolumuz da orada
        “371 hakem” iddiasına ilişkin açıklama
        “371 hakem” iddiasına ilişkin açıklama
        ABD bulut bilişim pazarını domine ediyor
        ABD bulut bilişim pazarını domine ediyor

        Benzer Haberler

        Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan botun batmasına ilişkin 9 zanlı tutuk...
        Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan botun batmasına ilişkin 9 zanlı tutuk...
        AK Parti Muğla İl Başkanı Güngör'den Cumhuriyet Bayramı mesajı
        AK Parti Muğla İl Başkanı Güngör'den Cumhuriyet Bayramı mesajı
        İtalya Deniz Kuvvetlerine ait fırkateyn, Marmaris'e liman ziyaretinde bulun...
        İtalya Deniz Kuvvetlerine ait fırkateyn, Marmaris'e liman ziyaretinde bulun...
        AK Parti Muğla Milletvekili Mete'den Cumhuriyet Bayramı mesajı
        AK Parti Muğla Milletvekili Mete'den Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Muğla'da TFFHGD 2025-2026 sezon açılışı yapıldı
        Muğla'da TFFHGD 2025-2026 sezon açılışı yapıldı
        Muğla'da, "Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası" düzenlendi
        Muğla'da, "Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası" düzenlendi