Muğla'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi

Muğla Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon gerçekleştirdi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen resepsiyonda, davetlileri Vali İdris Akbıyık karşıladı.

Masaları dolaşarak, şehit yakınları ve gazilerle sohbet eden Akbıyık, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük sevdasının en büyük sembolü olduğunu söyledi.

Milletin inanç ve kararlılığı sayesinde egemenliğin kayıtsız şartsız millete verildiğini belirten Akbıyık, "Birlik ve beraberlik içinde tüm zorlukları aşarak 2053 ve 2071 hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyeceğiz. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında daha güçlü, daha çalışkan ve daha kararlı olmak zorundayız." dedi.

Vali Akbıyık, protokol üyeleri, sporcular ve vatandaşlarla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yıl dönümü pastasını kesti.

Resepsiyona, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Harp Filosu Komutanı Tümamiral Baybars Küçükatay, Aksaz Üs Komutanı Tuğamiral Hamdi Abanoz, Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral İlyas Ergel, Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Rafet Oktar, kaymakamlar, kurum müdürleri, bazı siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.