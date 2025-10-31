36. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası tamamlandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 36. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nda beşinci günün ardından şampiyonlar belli oldu.

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünce (MIYC) Marmaris Körfezi ve açık denizde gerçekleştirilen yarışlara Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Kazakistan, Litvanya, Rusya, ABD, Almanya, Çin, Belarus, Ukrayna, Bulgaristan, Estonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Norveç, İsviçre, Yunanistan, İngiltere, İtalya, Moldova, Azerbaycan ve Hollanda'dan 113 yelkenli yat ile 1100 sporcu katıldı.

Organizasyonun beşinci gününde bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, uzun süre yarış için uygun şartları beklerken antrenman turları attı.

Gün boyu beklenmesine rağmen yarış için uygun rüzgar çıkmayınca başhakem Ezgi Kalaycı'nın talimatıyla yatlar marinaya döndü. Muğla Büyükşehir Belediyesi Günü yarışları yapılamadan yarış haftası tamamlandı.

ORC ve ORCCHR sınıfında 10 gruptaki yatlar, ilk dört gün sonuçlarına göre sıralandı.

Yarışlarda sınıflarında ilk sırayı alan yatlar ve kaptanları şöyle: