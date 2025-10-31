Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        36. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası tamamlandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 36. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nda beşinci günün ardından şampiyonlar belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 16:05 Güncelleme: 31.10.2025 - 16:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        36. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası tamamlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 36. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nda beşinci günün ardından şampiyonlar belli oldu.

        Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünce (MIYC) Marmaris Körfezi ve açık denizde gerçekleştirilen yarışlara Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Kazakistan, Litvanya, Rusya, ABD, Almanya, Çin, Belarus, Ukrayna, Bulgaristan, Estonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Norveç, İsviçre, Yunanistan, İngiltere, İtalya, Moldova, Azerbaycan ve Hollanda'dan 113 yelkenli yat ile 1100 sporcu katıldı.

        Organizasyonun beşinci gününde bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, uzun süre yarış için uygun şartları beklerken antrenman turları attı.

        Gün boyu beklenmesine rağmen yarış için uygun rüzgar çıkmayınca başhakem Ezgi Kalaycı'nın talimatıyla yatlar marinaya döndü. Muğla Büyükşehir Belediyesi Günü yarışları yapılamadan yarış haftası tamamlandı.

        ORC ve ORCCHR sınıfında 10 gruptaki yatlar, ilk dört gün sonuçlarına göre sıralandı.

        Yarışlarda sınıflarında ilk sırayı alan yatlar ve kaptanları şöyle:

        ORC A: Brozex-Sergei Musihin

        ORC B: Technonicol-Timofey Zhbankov

        ORC C: St. Anna-Mikhail Kadetov

        ORC D: Symfony-Anton Timakov

        ORC E: Lettland-Igors Bukovskis

        ORC MAXI: Napan/Arkın Karpaz Gate Marina-Deniz Fıcı

        ORCCHR A: Blue Amour-Aleksei Borisov

        ORCCHR B: Pandeia-Oleg Ousirhnikov

        ORCCHR C: Orion-Pavel Gorbunov

        ORCCHR D: Before Sunrise-Andrei Morozov

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        Kartalkaya davasında karar!
        Kartalkaya davasında karar!
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        Restoranda savcıyı katletmişti... İstenen ceza belli oldu!
        Restoranda savcıyı katletmişti... İstenen ceza belli oldu!
        4 çocuk annesini vahşice öldürdü!
        4 çocuk annesini vahşice öldürdü!
        Bit pazarı olarak kullanılıyordu! Altından tarih çıktı
        Bit pazarı olarak kullanılıyordu! Altından tarih çıktı
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Bodrum'da meclis üyesine rüşvet iddiasıyla gözaltı (3)
        Bodrum'da meclis üyesine rüşvet iddiasıyla gözaltı (3)
        Bodrum FK Erdoğan'ı unutmadı
        Bodrum FK Erdoğan'ı unutmadı
        İlköğretim okuluna Muğlaspor dokunuşu
        İlköğretim okuluna Muğlaspor dokunuşu
        Bodrum'da meclis üyesine rüşvet iddiasıyla gözaltı (2)
        Bodrum'da meclis üyesine rüşvet iddiasıyla gözaltı (2)
        Bodrum'da meclis üyesine rüşvet iddiasıyla gözaltı
        Bodrum'da meclis üyesine rüşvet iddiasıyla gözaltı
        GÜNCELLEME - Bodrum'da CHP'li bir meclis üyesi rüşvet iddiasıyla gözaltına...
        GÜNCELLEME - Bodrum'da CHP'li bir meclis üyesi rüşvet iddiasıyla gözaltına...