        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da kayalıklara çarpan lastik bottaki 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 20:54 Güncelleme: 01.11.2025 - 20:54
        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kayalıklara çarpan lastik bottaki 4 kişi yaralandı.

        İlçenin Adaboğazı mevkisi açıklarında, içerisinde 4 kişinin olduğu yaklaşık 7 metrelik lastik bot henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak kayalıklara çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve Bodrum Deniz Kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Kazanın ardından yaralılardan ikisi bölgedeki vatandaşların teknesiyle Gümbet İskelesi'ne getirildi.

        Diğer iki yaralı ise Bodrum Deniz Kurtarma Derneğinin "Yasam" ambulansıyla Milta Marina'ya getirilerek buradan ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

