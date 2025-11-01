Bodrum'da kayalıklara çarpan lastik bottaki 4 kişi yaralandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kayalıklara çarpan lastik bottaki 4 kişi yaralandı.
İlçenin Adaboğazı mevkisi açıklarında, içerisinde 4 kişinin olduğu yaklaşık 7 metrelik lastik bot henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak kayalıklara çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve Bodrum Deniz Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kazanın ardından yaralılardan ikisi bölgedeki vatandaşların teknesiyle Gümbet İskelesi'ne getirildi.
Diğer iki yaralı ise Bodrum Deniz Kurtarma Derneğinin "Yasam" ambulansıyla Milta Marina'ya getirilerek buradan ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
