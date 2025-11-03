Fethiye'de yamaç paraşütü kazasında Rus turist öldü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalık alana düşen Rus yamaç paraşütü pilotu hayatını kaybetti.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalık alana düşen Rus yamaç paraşütü pilotu hayatını kaybetti.
Rus yamaç paraşütü pilotu Vıacheslav Gribanov (37), Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metrelik pistinden uçuş yaptı.
Gribanov, uçuşun ardından belirlenemeyen nedenle kayalık alana düştü.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza yerine ulaşan ekipler, Gribanov'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Gribanov'un cenazesi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.