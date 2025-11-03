AK Parti Bodrum İlçe Başkanlığından CHP'li meclis üyesinin tutuklanmasına ilişkin açıklama

AK Parti Bodrum Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Halime Kaya, ilçede CHP'li Belediye Meclis Üyesi N.A ile CHP'nin İl Yönetim Kurulu Üyesi İ.Ç'nin "rüşvet" operasyonunda tutuklanmasına ilişkin, "CHP'li meclis üyesinin önceden seri numaraları alınmış 400 bin lira ve motosikletinde izaha muhtaç 6 bin dolar ile suçüstü yapılarak yakalanmasının ardındaki iddialar, CHP'li belediyelerde parti adına para toplandığını, bunun karşılığında ise iş insanlarına hizmet verildiğini gündeme getirmektedir." ifadesini kullandı.

AK Parti Bodrum İlçe Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Başkan Vekili Veysi Günenç ile Bodrum Belediyesi AK Parti Grup Sözcüsü Kaya, N.A ile İ.Ç'nin "rüşvet" operasyonunda tutuklanmasına dair değerlendirmelerde bulundu.

Bodrum halkının belediye başkanını ve meclis üyelerini ilçenin sorunlarını çözmesi için seçtiğini, kamuya hizmet etmesi beklenen kişilerin adının rüşvetle anılmasının üzücü olduğunu belirten Kaya, N.A'nın, tutuklanmadan 4 gün öncesine kadar Bodrum Belediyesinde koordinatör ünvanıyla görev yaptığını kaydetti.

Kaya, şöyle devam etti: "Bu operasyon öncesinde N.A'nın sağlık sorunları gerekçesiyle belediyedeki görevinden istifa etmesi düşündürücüdür. Bu istifanın perde arkasında neler olduğunun da araştırılması gerekir. Bodrum halkının bunu öğrenmeye hakkı olduğunu düşünüyoruz. N.A'nın adının bir müteahhidin yol sorununu çözmek için alınan maddi menfaat iddiaları ile anılması seçilmiş kişilerin onuru adına rahatsız edicidir. Seri numaraları önceden alınan paralar ile yakalanan şüpheli meclis üyesi alınan para dışında, hiçbir kira geliri, faiz geliri ve başkaca geliri olmadığını beyan etmesine rağmen motosikletinde ele geçirilen 6 bin doları da CHP'nin ilçede düzenlediği gece için iki iş insanından aldığını iddia etmiştir. CHP'li meclis üyesinin önceden seri numaraları alınmış 400 bin lira ve motosikletinde izaha muhtaç 6 bin dolar ile suçüstü yapılarak yakalanmasının ardındaki iddialar, CHP'li belediyelerde parti adına para toplandığını, bunun karşılığında ise iş insanlarına hizmet verildiğini gündeme getirmektedir."