        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        AK Parti Bodrum İlçe Başkanlığından CHP'li meclis üyesinin tutuklanmasına ilişkin açıklama

        AK Parti Bodrum Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Halime Kaya, ilçede CHP'li Belediye Meclis Üyesi N.A ile CHP'nin İl Yönetim Kurulu Üyesi İ.Ç'nin "rüşvet" operasyonunda tutuklanmasına ilişkin, "CHP'li meclis üyesinin önceden seri numaraları alınmış 400 bin lira ve motosikletinde izaha muhtaç 6 bin dolar ile suçüstü yapılarak yakalanmasının ardındaki iddialar, CHP'li belediyelerde parti adına para toplandığını, bunun karşılığında ise iş insanlarına hizmet verildiğini gündeme getirmektedir." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 17:16 Güncelleme: 03.11.2025 - 17:16
        AK Parti Bodrum İlçe Başkanlığından CHP'li meclis üyesinin tutuklanmasına ilişkin açıklama
        AK Parti Bodrum İlçe Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Başkan Vekili Veysi Günenç ile Bodrum Belediyesi AK Parti Grup Sözcüsü Kaya, N.A ile İ.Ç'nin "rüşvet" operasyonunda tutuklanmasına dair değerlendirmelerde bulundu.

        Bodrum halkının belediye başkanını ve meclis üyelerini ilçenin sorunlarını çözmesi için seçtiğini, kamuya hizmet etmesi beklenen kişilerin adının rüşvetle anılmasının üzücü olduğunu belirten Kaya, N.A'nın, tutuklanmadan 4 gün öncesine kadar Bodrum Belediyesinde koordinatör ünvanıyla görev yaptığını kaydetti.

        Kaya, şöyle devam etti:

        "Bu operasyon öncesinde N.A'nın sağlık sorunları gerekçesiyle belediyedeki görevinden istifa etmesi düşündürücüdür. Bu istifanın perde arkasında neler olduğunun da araştırılması gerekir. Bodrum halkının bunu öğrenmeye hakkı olduğunu düşünüyoruz. N.A'nın adının bir müteahhidin yol sorununu çözmek için alınan maddi menfaat iddiaları ile anılması seçilmiş kişilerin onuru adına rahatsız edicidir. Seri numaraları önceden alınan paralar ile yakalanan şüpheli meclis üyesi alınan para dışında, hiçbir kira geliri, faiz geliri ve başkaca geliri olmadığını beyan etmesine rağmen motosikletinde ele geçirilen 6 bin doları da CHP'nin ilçede düzenlediği gece için iki iş insanından aldığını iddia etmiştir. CHP'li meclis üyesinin önceden seri numaraları alınmış 400 bin lira ve motosikletinde izaha muhtaç 6 bin dolar ile suçüstü yapılarak yakalanmasının ardındaki iddialar, CHP'li belediyelerde parti adına para toplandığını, bunun karşılığında ise iş insanlarına hizmet verildiğini gündeme getirmektedir."

        Şüpheli N.A'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından Büyükşehir Belediyesinin en büyük iştiraki olan MUTAŞ'ın da yönetim kurulu üyeliğine getirildiğini belirten Kaya, "Bütün bu ilişkiler CHP'li belediyelerde işlerin nasıl yürüdüğünü de açık bir şekilde ortaya koymaktadır. CHP İl Yönetim Kurulu Üyesi İ.Ç'nin de bu rüşvet operasyonunda gözaltına alınması ve tutuklanması son derece düşündürücüdür." değerlendirmesinde bulundu.

        AK Parti İlçe Başkan Vekili Veysi Günenç de soruşturmanın ve yargı sürecinin yakın takipçisi olacaklarını bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

