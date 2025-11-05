Bodrum'da bir kişi meydanda leğende saçını yıkayıp susuzluğa tepki gösterdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişi, susuzluğa tepki göstermek amacıyla meydanda leğen içerisinde kovadan su dökerek saçını yıkadı.

Cevat Şakir Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Çağatay Yavuz, evinde bir süredir su akmamasına tepki için Bodrum Belediye Meydanı'nda eylem yaptı.

Yanına aldığı leğen, 5 litrelik su ve kovayla meydana gelen Yavuz, burada saçını köpükle yıkayıp kovayla su dökerek, sıkıntısını yetkililere duyurmaya çalıştı.

Yavuz, gazetecilere, mahallesine bir süredir aralıklı olarak su verildiğini ancak 6 gündür hiç su akmadığını, saçkıran rahatsızlığının olduğunu ifade etti.

Uzun süredir ilçede su sıkıntısının yaşandığına da dikkati çeken Yavuz, yetkililerden, su sorununun bir an önce giderilip temel ihtiyaç olan suya ve hijyene kavuşmak istediklerini dile getirdi.