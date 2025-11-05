Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da bir kişi meydanda leğende saçını yıkayıp susuzluğa tepki gösterdi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişi, susuzluğa tepki göstermek amacıyla meydanda leğen içerisinde kovadan su dökerek saçını yıkadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 17:52 Güncelleme: 05.11.2025 - 17:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da bir kişi meydanda leğende saçını yıkayıp susuzluğa tepki gösterdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişi, susuzluğa tepki göstermek amacıyla meydanda leğen içerisinde kovadan su dökerek saçını yıkadı.

        Cevat Şakir Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Çağatay Yavuz, evinde bir süredir su akmamasına tepki için Bodrum Belediye Meydanı'nda eylem yaptı.

        Yanına aldığı leğen, 5 litrelik su ve kovayla meydana gelen Yavuz, burada saçını köpükle yıkayıp kovayla su dökerek, sıkıntısını yetkililere duyurmaya çalıştı.

        Yavuz, gazetecilere, mahallesine bir süredir aralıklı olarak su verildiğini ancak 6 gündür hiç su akmadığını, saçkıran rahatsızlığının olduğunu ifade etti.

        Uzun süredir ilçede su sıkıntısının yaşandığına da dikkati çeken Yavuz, yetkililerden, su sorununun bir an önce giderilip temel ihtiyaç olan suya ve hijyene kavuşmak istediklerini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        5 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        5 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Baba ile oğlu kasapta öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        Baba ile oğlu kasapta öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        "Putin-Trump zirvesi için koşullar sağlanmadı"
        "Putin-Trump zirvesi için koşullar sağlanmadı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        8 kez şikayetçi oldu! Boşandı ama kâbus bitmedi!
        8 kez şikayetçi oldu! Boşandı ama kâbus bitmedi!
        Filmden çıkarıldı
        Filmden çıkarıldı
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Aşkıyla gezmeye doyamıyor
        Aşkıyla gezmeye doyamıyor
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?

        Benzer Haberler

        Fethiye'de 'Yeşilçam set fotoğrafları' sergisine ilgi
        Fethiye'de 'Yeşilçam set fotoğrafları' sergisine ilgi
        Marmaris Kaymakamı Kaya ev ziyaretleri yaptı
        Marmaris Kaymakamı Kaya ev ziyaretleri yaptı
        Marmaris'te 45 milyon liralık yol yatırımı tamamlandı
        Marmaris'te 45 milyon liralık yol yatırımı tamamlandı
        Bodrum FK, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Bodrum FK, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Muğlaspor'da Kıyanç'tan teşekkür
        Muğlaspor'da Kıyanç'tan teşekkür
        Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer: Yeni bir serinin başlangıcı için ka...
        Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer: Yeni bir serinin başlangıcı için ka...