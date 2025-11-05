Muğla Büyükşehir ile Ula Belediyesi arasında huzurevi protokolü imzalandı
Muğla'da, bir binanın huzurevi olarak hizmet vermesi amacıyla Büyükşehir ve Ula belediyeleri arasında "Huzurevi Tahsis ve İşletme Protokolü" imzalandı.
Büyükşehir Belediyesine tahsis edilen Ula ilçesi Demirtaş Mahallesi'ndeki binanın, yaş almış bireylerin güvenli ve nitelikli bir ortamda yaşam sürmesini sağlamak amacıyla huzurevi olarak değerlendirilecek.
Protokol kapsamında, binanın bakım, onarım ve işletmesi Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülecek.
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, başkanlık binasındaki törende, Muğla genelinde yaşlı bireylere yönelik sosyal hizmet ağını genişletmeye devam ettiklerini söyledi.
Bugüne kadar kamu kurumları ve özel kuruluşlarla güçlü iş birlikleri yürüttüklerini vurgulayan Aras, imzalanan protokolle Muğla'ya üçüncü huzurevimizi kazandırdıklarını ifade etti.
Aras, protokolle Ula'daki yaş almış vatandaşlar için güvenli, sağlıklı ve insana yakışır bir yaşam alanını hayata geçireceklerini dile getirdi.
Türkiye'de yaşlı nüfusun son 5 yılda yüzde 20'nin üzerinde arttığını belirten Başkan Aras, bu tablonun sosyal politikaların önemini artırdığına dikkat çekti.
Aras, Büyükşehir Belediyesi’nin yaş almış bireylere yönelik hizmetlerinin yalnızca huzurevleriyle sınırlı olmadığının altını çizerek, il genelinde 100 Yaş Evleri, evde bakım hizmetleri, 'Kırsaldaki Çınarlar' projesi ve hastaneye ulaşım gibi ihtiyaçlarının da yerinde karşılandığını kaydetti.
Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner de protokol kapsamında yapılacak bakım ve onarım çalışmalarıyla binadaki küçük sorunların giderileceğini, en kısa sürede ilçeye 40 yaşlı vatandaşın konaklayabileceği, 20 oda ve konforlu yaşam alanlarının yer aldığı bir tesis kazandıracaklarını söyledi.
