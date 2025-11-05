Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla Büyükşehir ile Ula Belediyesi arasında huzurevi protokolü imzalandı

        Muğla'da, bir binanın huzurevi olarak hizmet vermesi amacıyla Büyükşehir ve Ula belediyeleri arasında "Huzurevi Tahsis ve İşletme Protokolü" imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 18:35 Güncelleme: 05.11.2025 - 18:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla Büyükşehir ile Ula Belediyesi arasında huzurevi protokolü imzalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'da, bir binanın huzurevi olarak hizmet vermesi amacıyla Büyükşehir ve Ula belediyeleri arasında "Huzurevi Tahsis ve İşletme Protokolü" imzalandı.

        Büyükşehir Belediyesine tahsis edilen Ula ilçesi Demirtaş Mahallesi'ndeki binanın, yaş almış bireylerin güvenli ve nitelikli bir ortamda yaşam sürmesini sağlamak amacıyla huzurevi olarak değerlendirilecek.

        Protokol kapsamında, binanın bakım, onarım ve işletmesi Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülecek.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, başkanlık binasındaki törende, Muğla genelinde yaşlı bireylere yönelik sosyal hizmet ağını genişletmeye devam ettiklerini söyledi.

        Bugüne kadar kamu kurumları ve özel kuruluşlarla güçlü iş birlikleri yürüttüklerini vurgulayan Aras, imzalanan protokolle Muğla'ya üçüncü huzurevimizi kazandırdıklarını ifade etti.

        Aras, protokolle Ula'daki yaş almış vatandaşlar için güvenli, sağlıklı ve insana yakışır bir yaşam alanını hayata geçireceklerini dile getirdi.

        Türkiye'de yaşlı nüfusun son 5 yılda yüzde 20'nin üzerinde arttığını belirten Başkan Aras, bu tablonun sosyal politikaların önemini artırdığına dikkat çekti.

        Aras, Büyükşehir Belediyesi’nin yaş almış bireylere yönelik hizmetlerinin yalnızca huzurevleriyle sınırlı olmadığının altını çizerek, il genelinde 100 Yaş Evleri, evde bakım hizmetleri, 'Kırsaldaki Çınarlar' projesi ve hastaneye ulaşım gibi ihtiyaçlarının da yerinde karşılandığını kaydetti.

        Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner de protokol kapsamında yapılacak bakım ve onarım çalışmalarıyla binadaki küçük sorunların giderileceğini, en kısa sürede ilçeye 40 yaşlı vatandaşın konaklayabileceği, 20 oda ve konforlu yaşam alanlarının yer aldığı bir tesis kazandıracaklarını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        5 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        5 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Baba ile oğlu kasapta öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        Baba ile oğlu kasapta öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        "Putin-Trump zirvesi için koşullar sağlanmadı"
        "Putin-Trump zirvesi için koşullar sağlanmadı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        8 kez şikayetçi oldu! Boşandı ama kâbus bitmedi!
        8 kez şikayetçi oldu! Boşandı ama kâbus bitmedi!
        Filmden çıkarıldı
        Filmden çıkarıldı
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Aşkıyla gezmeye doyamıyor
        Aşkıyla gezmeye doyamıyor
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?

        Benzer Haberler

        Muğlalı İşitme engelli milli sporcuların hedefi Japonya'daki olimpiyatlarda...
        Muğlalı İşitme engelli milli sporcuların hedefi Japonya'daki olimpiyatlarda...
        Bodrum'da bir kişi meydanda leğende saçını yıkayıp susuzluğa tepki gösterdi
        Bodrum'da bir kişi meydanda leğende saçını yıkayıp susuzluğa tepki gösterdi
        Fethiye'de 'Yeşilçam set fotoğrafları' sergisine ilgi
        Fethiye'de 'Yeşilçam set fotoğrafları' sergisine ilgi
        Marmaris Kaymakamı Kaya ev ziyaretleri yaptı
        Marmaris Kaymakamı Kaya ev ziyaretleri yaptı
        Marmaris'te 45 milyon liralık yol yatırımı tamamlandı
        Marmaris'te 45 milyon liralık yol yatırımı tamamlandı
        Bodrum FK, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Bodrum FK, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü