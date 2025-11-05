Muğla Büyükşehir ile Ula Belediyesi arasında huzurevi protokolü imzalandı

Muğla'da, bir binanın huzurevi olarak hizmet vermesi amacıyla Büyükşehir ve Ula belediyeleri arasında "Huzurevi Tahsis ve İşletme Protokolü" imzalandı.

Büyükşehir Belediyesine tahsis edilen Ula ilçesi Demirtaş Mahallesi'ndeki binanın, yaş almış bireylerin güvenli ve nitelikli bir ortamda yaşam sürmesini sağlamak amacıyla huzurevi olarak değerlendirilecek.

Protokol kapsamında, binanın bakım, onarım ve işletmesi Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, başkanlık binasındaki törende, Muğla genelinde yaşlı bireylere yönelik sosyal hizmet ağını genişletmeye devam ettiklerini söyledi.

Bugüne kadar kamu kurumları ve özel kuruluşlarla güçlü iş birlikleri yürüttüklerini vurgulayan Aras, imzalanan protokolle Muğla'ya üçüncü huzurevimizi kazandırdıklarını ifade etti.

Aras, protokolle Ula'daki yaş almış vatandaşlar için güvenli, sağlıklı ve insana yakışır bir yaşam alanını hayata geçireceklerini dile getirdi.