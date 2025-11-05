Habertürk
    Takipde Kalın!
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğlalı İşitme engelli milli sporcuların hedefi Japonya'daki olimpiyatlardan başarıyla dönmek

        –Japonya'da düzenlenecek 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) Muğla'dan 7 sporcu Türkiye'yi temsil edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 18:37 Güncelleme: 05.11.2025 - 18:37
        –Japonya'da düzenlenecek 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) Muğla'dan 7 sporcu Türkiye'yi temsil edecek.
        –Japonya'da düzenlenecek 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) Muğla'dan 7 sporcu Türkiye'yi temsil edecek.

        Bisiklet branşında Ali Korkmaz, Gamze Korkmaz ve Ufuk Geyik, masa tenisinde Rüzgar Alp Yalçınkaya, teniste Sercan Yeşilova, yüzmede Can Akpınar ve karatede Ümit Özçevik olimpiyat vizesi aldı.

        15-26 Kasım 2025 tarihleri arasında Tokyo'da düzenlenecek organizasyonda sporcuların antrenörlüğünü Necati Çetin ve Hıdır Ay yapacağı, Ümit Özçevik'in ise sakatlığı nedeniyle müsabakalarda yer alamayacağı öğrenildi.

        Beşkaza Kültür ve Dayanışma Platformu, işitme engelli sporcular için moral etkinliği düzenlendi.

        Menteşe ilçesindeki bir restoranda düzenlenen programda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, olimpiyatlara sporcu göndermenin kendileri için büyük bir onur olduğunu söyledi.

        Türkiye'den Deaflympics'e katılacak 36 sporcunun 7'sinin Muğla'dan olmasının kendileri için büyük bir gurur olduğuna vurgu yapan Açıkbaş, üç buçuk yıldır görev yaptığı kentte tesisleşme hamlesiyle birlikte sporun her dalında önemli başarılar elde ettiklerini ifade etti.

        Platform Başkanı Devrim Karakuş da Yörük coğrafyası Muğla'dan Tokyo'ya giden sporcuların Yörüklerin doğa ve coğrafyayla değil vatan ve millet için mücadele ettiklerini bildiğini vurgulayarak, Tokyo'da başlarının dik olacağını dile getirdi.

        Sessizler Spor Kulübü Başkanı Ayşenur Çankaya ise kulüp olarak işitme engelli bireyleri spora kazandırmak amacıyla çalıştıklarını ve 9 branşta faaliyet gösterdiklerini belirterek, olimpiyat sürecinin hem ülke hem il hem de kulüp için büyük bir onur kaynağı olduğunu kaydetti.

        Karakuş'un sporculara Yörük kültürünün simgesi olan "Sarı Yağlık" hediye etmesi ile sona eren programa, Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Dairesi Başkanı Mustafa Özpoyraz, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Osman Mutlu ve UMFED Muğla Başkanı Beyza Altaş da katılım sağladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

