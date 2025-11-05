Muğla'da geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru için tören düzenlendi

Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği'nde görevli olan ve Muğla Valiliği'nde görev yapan polis memuru Deniz Çakıcı, dün evinde geçirdiği kalp krizi sonucu Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Daha sonra Çakıcı'nin Türk bayrağına sarılı tabutu tören mangasının omuzlarında cenaze aracına taşındı. Bu sırada yakınları, Çakıcı'nın arkasından gözyaşı döktü.

Buradaki cenaze törenine, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, İl Emniyet Müdürü Süleyman Karadeniz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen ile emniyet, jandarma mensupları ile ailesi ve yakınları katıldı.

Trafik Tescil Büro Amirliğinde görevli polis memuru Deniz Çakıcı (45) için 10 yıldır görev yaptığı Muğla Valiliği'nde tören düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.