"3. Fethiye Uluslararası Film Festivali" başladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Fethiye Uluslararası Film Festivali" başladı.

Fethiye Belediyesi ile Fethiye Fotoğraf ve Sinema Derneği tarafından gerçekleştirilen festivalde, Türkiye'nin farklı kentlerinden sinemaseverler bir araya geldi.

Festivalin ilk gününde açılış töreninin ardından kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Festivale Muğla Valisi İdris Akbıyık, Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya ile Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli katıldı.

Açılış töreninde konuşan Akbıyık, büyük bir potansiyeli bulunan Fethiye'nin doğası, denizi, tarihi ve antik kentleriyle adeta bir film platosu olduğunu söyledi.

Dört gün sürecek festival kapsamında yerli ve yabancı yönetmenlerin filmleri sinemaseverlerle buluşacak.