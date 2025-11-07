Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da lise öğrencilerinden Filistin'e destek

        Muğla'nın Datça ilçesinde, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında Filistin'e destek etkinliği düzenlendi.

        Giriş: 07.11.2025 - 19:56 Güncelleme: 07.11.2025 - 19:56
        Muğla'da lise öğrencilerinden Filistin'e destek
        Muğla'nın Datça ilçesinde, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında Filistin'e destek etkinliği düzenlendi.

        Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen, öğrenciler ve veliler tarafından gönüllü olarak hazırlanan yiyecekler satışa sunuldu.

        Etkinlikte dayanışma ve paylaşma duyguları ön plana çıkarken, Filistin'de yaşanan insani krize dikkat çekildi. Öğretmenler, bu tür organizasyonların farkındalık oluşturduğunu vurguladı.

        Kermesten elde edilen 32 bin 200 liralık gelir, Türkiye Diyanet Vakfı Datça Şubesine, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni ve ÇEDES Koordinatörü Tuğba Tok, Büşra Fatma Keser ve öğrenciler tarafından makbuz karşılığında teslim edildi.

        TDV Datça Şubesi Muvazzafı Asım Keser, duyarlılıklarından dolayı tüm katılımcılara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

