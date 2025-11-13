Muğla Valisi Akbıyık, Seydikemer Cumhuriyet Başsavcısı Konukcu'yu ziyaret etti
Muğla Valisi İdris Akbıyık, Seydikemer Cumhuriyet Başsavcısı Gülşen Arslan Konukcu'yu ziyaret etti.
Akbıyık, ilçenin ilk cumhuriyet başsavcısı unvanını taşıyan Konukcu'ya görevinde başarılar diledi.
Akbıyık'a, ziyarette, Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli de eşlik etti.
