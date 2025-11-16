Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Çaltıözü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ile yangın söndürme işçileri sevk edildi.
Sarp ve kayalık alandaki yangına ekipler güçlükle müdahale etti.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.
