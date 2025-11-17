Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi tutuklandı
Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 19 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 19 şüpheliden 7'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 10-16 Kasım'da yapılan operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 11 kişi ise salıverildi.
Operasyonlarda çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.