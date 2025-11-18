FTSO Başkanı Çıralı, bazı ziyaretlerde bulundu

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Başkanı Osman Çıralı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Bolat ile Muğla Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Munise İlkay Saraç'ı ziyaret etti.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Çıralı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Bolat ile bir araya geldi. Ziyarette, Seydikemer Tarıma Dayalı İhtisas (Süt Sığırcılığı) Organize Sanayi Bölgesi ile Fethiye Seydikemer Karma Sanayi Sitesi projelerinde gelinen son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Çıralı, daha sonra Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünü ziyaret ederek, İl Müdürü Munise İlkay Saraç ile görüştü. Görüşmede, Fethiye ve Seydikemer'i kapsayan çalışmalar hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Çıralı, ziyaretlerde üyelerin beklentilerini ve taleplerini ilettiklerini belirterek, "Ayrıca bölgemizde yürüttüğümüz 2 büyük proje olan Seydikemer Tarıma Dayalı İhtisas (Süt Sığırcılığı) Organize Sanayi Bölgesi ile Fethiye Seydikemer Karma Sanayi Sitesi projelerinde gelinen son duruma ilişkin değerlendirmeler yaptık." ifadelerini kullandı.