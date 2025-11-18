Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        FTSO Başkanı Çıralı, bazı ziyaretlerde bulundu

        Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Başkanı Osman Çıralı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Bolat ile Muğla Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Munise İlkay Saraç'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 14:12 Güncelleme: 18.11.2025 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        FTSO Başkanı Çıralı, bazı ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Başkanı Osman Çıralı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Bolat ile Muğla Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Munise İlkay Saraç'ı ziyaret etti.

        Odadan yapılan açıklamaya göre, Çıralı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Bolat ile bir araya geldi. Ziyarette, Seydikemer Tarıma Dayalı İhtisas (Süt Sığırcılığı) Organize Sanayi Bölgesi ile Fethiye Seydikemer Karma Sanayi Sitesi projelerinde gelinen son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

        Çıralı, daha sonra Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünü ziyaret ederek, İl Müdürü Munise İlkay Saraç ile görüştü. Görüşmede, Fethiye ve Seydikemer'i kapsayan çalışmalar hakkında değerlendirmeler yapıldı.

        Çıralı, ziyaretlerde üyelerin beklentilerini ve taleplerini ilettiklerini belirterek, "Ayrıca bölgemizde yürüttüğümüz 2 büyük proje olan Seydikemer Tarıma Dayalı İhtisas (Süt Sığırcılığı) Organize Sanayi Bölgesi ile Fethiye Seydikemer Karma Sanayi Sitesi projelerinde gelinen son duruma ilişkin değerlendirmeler yaptık." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        4 kişilik aile ölmüştü... İlaçlamayla ilgili ifadeler ortaya çıktı!
        4 kişilik aile ölmüştü... İlaçlamayla ilgili ifadeler ortaya çıktı!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        İstanbul'da korkunç olay... Dayı yeğenini vahşice öldürdü!
        İstanbul'da korkunç olay... Dayı yeğenini vahşice öldürdü!
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Yol genişletme çalışmasından çıkan hazine!
        Yol genişletme çalışmasından çıkan hazine!
        IQ Money'e yasa dışı bahis soruşturması
        IQ Money'e yasa dışı bahis soruşturması
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        Yaya geçidinde öncelik kimin? Simge artık yok!
        Yaya geçidinde öncelik kimin? Simge artık yok!
        Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma hakkı
        Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma hakkı
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!
        Bölge su altında kalacağı için mezarlıkları taşıyorlar
        Bölge su altında kalacağı için mezarlıkları taşıyorlar
        Maduro'dan Trump ile diyalog açıklaması
        Maduro'dan Trump ile diyalog açıklaması
        Biri 15, diğeri daha 16 yaşında... 2 çocuk işçi ağlattı!
        Biri 15, diğeri daha 16 yaşında... 2 çocuk işçi ağlattı!
        "Dünya Kupası'na geleceksiniz vizenizi hemen alın"
        "Dünya Kupası'na geleceksiniz vizenizi hemen alın"

        Benzer Haberler

        Kasım ayı geldi, karpuz tezgahtan inmedi
        Kasım ayı geldi, karpuz tezgahtan inmedi
        MSKÜ ve GEKA arasında siber güvenlik eğitimi için işbirliği protokolü imzal...
        MSKÜ ve GEKA arasında siber güvenlik eğitimi için işbirliği protokolü imzal...
        Marmaris Kaymakamı Kaya'dan Orman İşletme Müdürlüğüne ziyaret
        Marmaris Kaymakamı Kaya'dan Orman İşletme Müdürlüğüne ziyaret
        Bodrum FK'dan alt sıralara geçit yok
        Bodrum FK'dan alt sıralara geçit yok
        Muğla'da sakız üretimi güçleniyor, bin 500 aşılı fidan üreticiyle buluşuyor
        Muğla'da sakız üretimi güçleniyor, bin 500 aşılı fidan üreticiyle buluşuyor
        MSKÜ' den siber güvenlikte yeni hamle
        MSKÜ' den siber güvenlikte yeni hamle