MSKÜ'lü genç hekim, TUS'ta Türkiye üçüncüsü oldu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Tıp Fakültesi 2025 mezunu dönem birincisi Dr. Alican Bayar, 2025 Sonbahar Dönemi Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda (TUS) Türkiye 3'üncülüğü elde etti.

MSKÜ'den yapılan açıklamada, MSKÜ Tıp Fakültesi son yıllarda TUS başarı sıralamalarında yükselişini sürdürürken, fakülte, mezunlarının Türkiye sıralamasında elde ettiği derecelerle dikkat çekmeye devam etti.

Dr. Alican Bayar, Temel Tıp Bilimleri ve Klinik Tıp Bilimleri olmak üzere iki oturumdan oluşan ve hekimlerin uzmanlık branşlarına yerleşebilmesi için belirleyici rol oynayan sınavın her iki oturumunda da yüksek performans göstererek Türkiye sıralamasında ilk üçe girmeyi başardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayar, TUS'ta Türkiye üçüncüsü olarak MSKÜ'yü gururlandırdığını ve İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları branşını seçtiğini belirtti.

Üniversitede aldığı eğitim ve içinde bulunduğu akademik ortamın, sınava hazırlıkta güçlü bir temel oluşturduğuna vurgu yapan Bayar, şunları kaydetti: