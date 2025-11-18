Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        MSKÜ'lü genç hekim, TUS'ta Türkiye üçüncüsü oldu

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Tıp Fakültesi 2025 mezunu dönem birincisi Dr. Alican Bayar, 2025 Sonbahar Dönemi Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda (TUS) Türkiye 3'üncülüğü elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 17:34 Güncelleme: 18.11.2025 - 17:34
        MSKÜ'lü genç hekim, TUS'ta Türkiye üçüncüsü oldu
        MSKÜ'den yapılan açıklamada, MSKÜ Tıp Fakültesi son yıllarda TUS başarı sıralamalarında yükselişini sürdürürken, fakülte, mezunlarının Türkiye sıralamasında elde ettiği derecelerle dikkat çekmeye devam etti.

        Dr. Alican Bayar, Temel Tıp Bilimleri ve Klinik Tıp Bilimleri olmak üzere iki oturumdan oluşan ve hekimlerin uzmanlık branşlarına yerleşebilmesi için belirleyici rol oynayan sınavın her iki oturumunda da yüksek performans göstererek Türkiye sıralamasında ilk üçe girmeyi başardı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayar, TUS'ta Türkiye üçüncüsü olarak MSKÜ'yü gururlandırdığını ve İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları branşını seçtiğini belirtti.

        Üniversitede aldığı eğitim ve içinde bulunduğu akademik ortamın, sınava hazırlıkta güçlü bir temel oluşturduğuna vurgu yapan Bayar, şunları kaydetti:

        "Uzmanlık eğitimi dönemimde kendimi bilimsel ve klinik anlamda geliştirmeye odaklanacağım. Hedefim, mesleğimi en iyi şekilde icra edebilmek ve edindiğim bilgileri daha ileriye taşımak. Bu dereceyi, yolun başında biri olarak sorumluluklarımı hatırlatan bir sonuç olarak görüyorum. Üniversitemize bana sunduğu tüm teorik ve pratik imkanlardan dolayı, ayrıca bana rehberlik eden hocalarıma ve destek veren aileme teşekkür ederim."

        MSKÜ Tıp Fakültesinden yapılan açıklamada ise "Mezunumuzu kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Emeği geçen tüm öğretim üyelerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

