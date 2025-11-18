Muğla'da karısını döverek öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı

Muğla'da, yemek yapmadığı gerekçesiyle eşi tarafından darbedildiği iddia edilen Ummuhan Korkut'un (25) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin davanın ilk duruşması yapıldı.

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Yunus Korkut ile Ummuhan Korkut'un yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık, savunmasında, eşiyle uzun süredir kıskançlık ve telefon mesajları nedeniyle tartışma yaşadıklarını ileri sürdü.

Olay günü evde yemek olmaması nedeniyle tartıştıklarını anlatan Korkut, "tahrik altında çenesini tutup bir tane omzuna ya da kafasına vurduğunu" söyledi.

Çok sert vurduğunu düşünmediğini iddia eden Korkut, daha sonra eşinin "Ben koyunlara bakmaya gidiyorum." diyerek evden çıktığını savundu.

Korkut, savunmasında, "Çocuklara köfte yaptım, yemek yedirdim. Normalde koyunlara bakıp gelmesi 5-10 dakika sürer. Uzunca bir süre gelmeyince seslendim, cevap vermedi. Ahıra doğru yöneldim. Kapının köşesinde yatar pozisyonda kendisini gördüm. Ağzında köpükler vardı. Az da olsa nefes alıyordu. Önce annemi, sonra ambulansı aradım. Bizim evi ambulans zor bulur diye Ummuhan'ı arabaya koydum. Yolda 112 ekiplerine teslim ettik." ifadelerini kullandı.

Maktulün annesi Ayşe ve kardeşi Caner Bilen de Ummuhan'ın evlendiği günden bu yana şiddete maruz kaldığını, sık sık yüzünde morluklar olduğunu ve bunu zaman zaman itiraf ettiğini belirterek, sanıktan şikayetçi olduklarını dile getirdi.

Tanık olarak dinlenilen komşu Ş.G. de çiftin sık sık tartıştığını, zaman zaman karşılıklı hakaret ettiklerini duyduğunu, birkaç kez de tarafların birbirine vurduğunu gördüğünü anlattı.

Mahkeme heyeti, anne ve kardeş Bilen'in davaya katılma taleplerini kabul ederken, Muğla Barosu Başkanlığı ile Muğla Büyükşehir Belediyesinin taleplerini reddetti.

Mahkeme, Ummuhan Korkut'un telefonuna ait ölmeden önceki 3 aylık HTS kayıtlarının incelenmesine karar vererek duruşmayı 10 Şubat'a erteledi.

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Korkut'un aile avukatı Perihan Ceviz, sanığın soruşturma evresinde "yemek yapmadığı için dövdüm" diye ifade verdiğini hatırlatarak, dosyadan haberdar olduklarında bu ifadenin gerçekliğine inanamadıklarını söyledi.