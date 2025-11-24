24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Muğla'da görev yapan 16 bin 453 öğretmen adına fidan dikildi.

Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen projeyle ilk fidanlar, Öğretmenler Günü’nde toprakla buluşturuldu.

Atatürk İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinliğe Vali İdris Akbıyık, Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Vali Akbıyık, emekli öğretmen Zeliha Korkmaz ile Türkiye Yüzyılı Muğla Maarif Ormanı Projesi'nin ilk fidanını toprakla buluşturdu.

Burada konuşan Akbıyık, öğretmenliğin, malzemesi insan olan, gücünü bilgiden alarak sabırla harmanlanıp hoşgörü ve sevgiyle icra edilen bir meslek olduğunu söyledi.

Herkesin hayatında derin ve anlamlı izler bırakmış bir öğretmeni olduğuna dikkati çeken Akbıyık, "Öğretmenlerimizden aldığımız güçle Türkiye Yüzyılı, eğitim yüzyılı olacaktır. Öğretmenlerimize duyduğumuz saygı, sevgi ve vefanın bir karşılığı olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilimiz genelinde görev yapan 16 bin 453 öğretmen için fidanlarımız toprakla buluşturulacak." dedi.