        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da 28 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde 28 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 21:09 Güncelleme: 26.11.2025 - 21:09
        Bodrum'da 28 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla'nın Bodrum ilçesinde 28 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, karada düzensiz göçmenler olduğunu tespit etti.

        Aralarında 4 çocuğun da olduğu 28 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

