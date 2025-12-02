Milas'taki Tuzla Sulak Alanı'nda göçmen kuş yoğunluğu yaşanıyor

Muğla'nın Milas ilçesinde "ulusal öneme haiz sulak alan" olarak tescil edilen Tuzla Sulak Alanı'nda göçmen kuş yoğunluğu yaşanıyor.

Boğaziçi Mahallesi sınırlarında bulunan sulak alan, çok sayıda balığın yanı sıra göçmen kuşlara da ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'deki önemli sulak alanlar arasında gösterilen Tuzla'ya gelmeye başlayan göçmen kuşlar, renkli görüntüler oluşturuyor.

Sulak alan, flamingolar başta olmak üzere balıkçıl, turna, martı, tepeli pelikan, kaz ve ördekleri misafir ediyor.

Çevresindeki zengin bitki örtüsüyle dikkati çeken alan, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum'a giden yerli ve yabancı turistlerin de uğrak yerleri arasında bulunuyor.

Öte yandan sıcaklık değişimi, kirlilik, akıntı yapısı ve besin yoğunluğu gibi nedenlerden çıktığı tahmin edilen "deniz marulu" adı verilen yeşil renkli deniz yosunlarının da alanın kıyıya yakın bölgelerine hakim olduğu dikkati çekiyor.