Muğla'da 104 bin 212 şişe kaçak içki ele geçirildi

Bu kapsamda Marmaris'te belirlenen bir otelin deposuna düzenlenen operasyonda, 104 bin 212 şişe kaçak içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ve sahte içki üretiminin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

