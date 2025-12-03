Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da 104 bin 212 şişe kaçak içki ele geçirildi

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 104 bin 212 şişe içki ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 20:14 Güncelleme: 03.12.2025 - 20:14
        Muğla'da 104 bin 212 şişe kaçak içki ele geçirildi
        Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 104 bin 212 şişe içki ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ve sahte içki üretiminin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda Marmaris'te belirlenen bir otelin deposuna düzenlenen operasyonda, 104 bin 212 şişe kaçak içki ele geçirildi.

        Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınarak hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

