Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        GÜNCELLEME - Muğla'da sağanak ve fırtına etkili oluyor

        Muğla ve ilçelerinde sağanak ve fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 13:58 Güncelleme: 05.12.2025 - 13:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Muğla'da sağanak ve fırtına etkili oluyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla ve ilçelerinde sağanak ve fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Bodrum'da sabah saatlerinden itibaren şiddetli sağanak etkili oldu. Bodrum-Turgutreis ve Gümbet istikametindeki cadde ve sokaklar göle döndü, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

        Belediye ekipleri yoldaki mazgalları açmak için çalışma başlatırken, araçlar da çekici ve vatandaşların yardımıyla yol kenarına çekildi.

        Polis ve jandarma ekipleri trafiğin akışını bir süre kontrollü olarak sağladı. Konacık Mahallesi'ndeki pazar yerinde şiddetli sağanak nedeniyle pazarcılar zor anlar yaşadı.

        İlçede 10'dan fazla evi su basarken ekipler sıkıntı yaşanan bölgelerde çalışma yaptı. Gümbet ve Bitez mahallelerinde de bazı tekneler fırtına nedeniyle kıyıya sürüklendi. Denizin renginin de değiştiği ilçede derelerin debisi yükseldi.

        İlçede sağanak etkisini sürdürüyor.

        - Marmaris

        Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçede etkili olan rüzgarın şiddeti saatte 52 kilometreyi buldu, birçok mahallede ağaçlar devrildi.

        İlçede etkili olan sağanak nedeniyle caddelerde oluşan su birikintisi sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Fırtına ve yağmur nedeniyle meydana gelen olumsuzluklara belediye ekipleri müdahale ediyor.

        Marmaris Siteler Mahallesi Uzunyalı Plajı'nda da günübirlik gezi teknesi rüzgarın etkisiyle kıyıya sürüklenerek alabora oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        MKE'deki patlamada 5 işçi ölmüştü! Cezalar belli oldu!
        MKE'deki patlamada 5 işçi ölmüştü! Cezalar belli oldu!
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        PAYCO'ya el konuldu
        PAYCO'ya el konuldu
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        Kaza yaptı, bayıldı, hipotermi geçirdi!
        Kaza yaptı, bayıldı, hipotermi geçirdi!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı
        Gürültüden rahatsız oldu kurşun yağdırdı!
        Gürültüden rahatsız oldu kurşun yağdırdı!
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi

        Benzer Haberler

        Açık Kapı Muğla'da şiddetle mücadele bilgilendirmesi yaptı
        Açık Kapı Muğla'da şiddetle mücadele bilgilendirmesi yaptı
        Marmaris'te iskeleye çarpan tekne karaya oturdu
        Marmaris'te iskeleye çarpan tekne karaya oturdu
        AFAD, ekiplerle birlikte Muğla'daki yağışlara karşı teyakkuzda
        AFAD, ekiplerle birlikte Muğla'daki yağışlara karşı teyakkuzda
        Marmaris'te fırtınada 3 gezi teknesi karaya oturdu
        Marmaris'te fırtınada 3 gezi teknesi karaya oturdu
        Fethiyespor kupada farklı
        Fethiyespor kupada farklı
        Marmaris'te 3 tekne karaya oturdu
        Marmaris'te 3 tekne karaya oturdu