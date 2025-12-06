Serikspor-Ankara Keçiörengücü maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'ne 3-1 yenilen Serikspor'da teknik direktör Sinan Paşalı, güçlü bir rakibe karşı mücadele ettiklerini, puan ya da puanlar almak istediklerini ancak bunu başaramadıklarını söyledi.

Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Paşalı, müsabakanın çok zor geçeceğini önceden bildiklerini ifade etti.

Ankara Keçiörengücü'nün bulunduğu konum ve sahip olduğu puanın rakiplerinin yeteneğini yansıtmadığını aktaran Paşalı, şunları kaydetti:

"Golü bildiğimiz yerden yedik. Uzun taç organizasyonları... İlk penaltı oldu, penaltı mı değil mi hala bilmiyoruz, çok emin olmadığımız bir pozisyon. Üçüncü golde de ofsayt olabilir. Mağlubiyetten sonra hakem performanslarına çok değinmek istemiyorum ama böyle kritik hatalarda da oyunun dengeleri çok çok değişebiliyor. Güçlü ve zor bir rakibe karşı oynadık. Biz de dört maçtır kazanıyorduk. Buradan puan ya da puanlar almak istedik ama olmadı. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Aynı inançla, çalışmayla devam edeceğiz. Rakibimize bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum."