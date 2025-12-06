Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Serikspor-Ankara Keçiörengücü maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'ne 3-1 yenilen Serikspor'da teknik direktör Sinan Paşalı, güçlü bir rakibe karşı mücadele ettiklerini, puan ya da puanlar almak istediklerini ancak bunu başaramadıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 15:32 Güncelleme: 06.12.2025 - 15:32
        Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Paşalı, müsabakanın çok zor geçeceğini önceden bildiklerini ifade etti.

        Ankara Keçiörengücü'nün bulunduğu konum ve sahip olduğu puanın rakiplerinin yeteneğini yansıtmadığını aktaran Paşalı, şunları kaydetti:

        "Golü bildiğimiz yerden yedik. Uzun taç organizasyonları... İlk penaltı oldu, penaltı mı değil mi hala bilmiyoruz, çok emin olmadığımız bir pozisyon. Üçüncü golde de ofsayt olabilir. Mağlubiyetten sonra hakem performanslarına çok değinmek istemiyorum ama böyle kritik hatalarda da oyunun dengeleri çok çok değişebiliyor. Güçlü ve zor bir rakibe karşı oynadık. Biz de dört maçtır kazanıyorduk. Buradan puan ya da puanlar almak istedik ama olmadı. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Aynı inançla, çalışmayla devam edeceğiz. Rakibimize bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum."

        - Ankara Keçiörengücü cephesi

        Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ise kendileri açısından çok kritik bir maçı geride bıraktıklarını belirterek, şöyle konuştu:

        "Biz Vanspor deplasmanında 90+2'de bir gol yedik, galibiyeti orada kaçırdık. Geçen hafta da Iğdır FK'ye karşı çok güçlü bir oyun oynamamıza rağmen skoru lehimize çeviremedik. Bu kez Serik deplasmanı bizim için çok anlam ifade etmeye başlamıştı. Hafta içi de kupa maçı oynadık. Burası önemliydi. Rakibimizin birtakım ekonomik problemleri olsa da ligde son dört maçını kazanmış, daha rahat oynayan bir takım, daha öz güvenli. Açıkçası kritik bir maça çıkıyorduk. Oyunu iyi kontrol ettik. Oyunun başında bir penaltı kazandık. 1-0 öne geçince bu kez rakibimizin top ayağındayken oynama yetilerinin daha düşük olduğunu bildiğimiz için biraz daha alanda bekledik. Daha geçiş hücumlarıyla skoru çoğaltmaya çalıştık. Planladığımız gibi de oldu. 3-1 kazandık, mutluyuz. Kazanan takım olmaya devam etmenin yolunu arıyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

