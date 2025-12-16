Habertürk
Habertürk
        Bodrum'da ölü yavru caretta caretta kıyıya vurdu

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde ölü yavru caretta caretta kıyıya vurdu.

        Giriş: 16.12.2025 - 14:31 Güncelleme: 16.12.2025 - 14:31
        Muğla'nın Bodrum ilçesinde ölü yavru caretta caretta kıyıya vurdu.

        Torba Mahallesi sahilinde hareketsiz deniz kaplumbağasını fark eden vatandaşlar, durumu belediye ekiplerine bildirdi.

        Bölgeye gelen zabıta ekibinin yaptığı kontrolde, deniz kaplumbağasının ölü olduğu belirlendi.

        Vücudunun çeşitli bölgelerinde bozulmalar olan caretta carettanın, uygun bir alana gömülmek üzere ekiplerce bölgeden alınacağı öğrenildi.

