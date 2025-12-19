Muğla'da trafik kazasında ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Yaralılardan durumu ağır olan İbrahim Umut Yöntem hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralılar, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından kaza yerine gelen ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada, sürücü İbrahim Umut Yöntem ile araçta bulunan A.Z. (17) ve M.Z. (19) yaralandı.

