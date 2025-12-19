Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da ORKÖY projesiyle alınan 36 traktör orman köylüsüne verildi

        Muğla'da, Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) Projesi kapsamında verilen hibe ve kredi desteğiyle alınan 36 traktör ve 1 iş makinesi orman köylülerine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 12:29 Güncelleme: 19.12.2025 - 12:29
        Muğla Orman İşletme Müdürlüğü Makine İkmal Bahçesi'nde düzenlenen törende konuşan Vali İdris Akbıyık, Muğla'nın turizmin yanı sıra tarım ve orman alanlarında önemli bir yeri bulunduğunu söyledi.

        Kentin yüzde 71'inin ormanlarla kaplı olduğunu belirten Akbıyık, "Ormanlarımız Muğla ve ülkemizin akciğerleri. Bizim en önemli yaşam parçamız. Ormanlarımızın korunması bizim için önem arz ediyor. Bu çerçevede de orman köylülerimizin desteklenmesi çok önemli. Ormanlarımızı esas koruyan bizim orman köylülerimiz. Bu nedenle bu projeler çok önemli. Köylülerimizin ekonomik gelirine büyük katkı yapacak." dedi.

        Muğla'da altyapıdan üstyapıya, denizcilikten enerjiye kadar önemli yatırımlar yapıldığını ve bunların vatandaşın gelir düzeyini önemli ölçüde etkilediğini vurgulayan Akbıyık, kentte önemli projelerin de hayata geçirildiğini kaydetti.

        Vali Akbıyık, "Türkiye Yüzyılı" ve "Aile Yılı" kapsamında ORKÖY projesinin önemli olduğuna işaret ederek, "Orman teşkilatımız özellikle yangınlarda seferberlik ruhuyla mücadele etti. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu proje vatandaşlarımızın gelirlerine katkı yapacak ve köyden kente göçü de engelleyecektir." diye konuştu.

        -"Gelir seviyelerinin artırılması bizim öncelikli hedefimiz"

        Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ise ormancılık faaliyetlerinde üretim, dikim, bakım, yapım ve korumayla birlikte yürütülen ORKÖY çalışmalarının son yıllarda çok büyük ivme kazandığını anlattı.

        Orman köylülerinin desteklenmesine ve hayat şartlarının iyileştirilmesine büyük önem verdiklerini anlatan Karacabey, şöyle konuştu:

        "Verdiğimiz desteklerde faiz tamamen kaldırıldı ve yüzde 20'si de hibe olarak sunuluyor. Sadece ev hanımlarına mikro kredi veriyoruz. Bizim esas arzu ettiğimiz şey köylülerimizin yerinde kalması ve doğdukları yerde yaşamaya devam etmesi. Bu hedefe bir adım daha ulaşmış oluyoruz. Ormanda bizim en yakın paydaşımız orman köylülerimiz. Onların mutlu olmaları, bulundukları yerde refah içinde yaşamaları, gelir seviyelerinin artırılması bizim öncelikli hedefimiz. Bugün 36 traktör yeni sahiplerini bulacak."

        Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür ise Muğla ve Aydın'da bu yıl 228 aile ve 1 Tarımsal Kalkınma Kooperatifine 98 milyon 23 bin lira kredi desteği sağladıklarını söyledi.

        Ülküdür, bugüne kadar süt sığırcılığı, fenni arıcılık, güneş enerjisi, traktör ve tambur gibi ferdi ORKÖY kredi desteklerinin yanında ilk kez bir Tarımsal Kalkınma Kooperatifine iş makinesi ekskavatör desteği sağladıklarını dile getirdi.

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri, hak sahiplerine traktörlerin anahtarlarını teslim etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

