        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Marmaris'te müzik yayını ve gürültü konulu toplantı düzenlendi

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde müzik yayını ve gürültüye ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 15:29 Güncelleme: 19.12.2025 - 15:29
        Marmaris Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda Kaymakam Nurullah Kaya başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adem Konuk ile ilgili kurum amirleri katıldı.

        Toplantıda, 2026 yılı yaz sezonu öncesinde ilçede yürütülen müzik yayını faaliyetleri ile gürültüye ilişkin hususlar ele alındı. Çevre, şehircilik ve gürültü mevzuatı kapsamında değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, yaz sezonunda yaşanabilecek olası sorunlara karşı alınabilecek önlemler görüşüldü.

        Toplantıda, vatandaşların huzur ve yaşam kalitesinin korunması ile işletmelerin faaliyetlerini mevzuat çerçevesinde sürdürebilmesi amacıyla kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun önemine vurgu yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

