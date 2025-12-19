Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Fethiye'de minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 17:26 Güncelleme: 19.12.2025 - 17:26
        Fethiye'de minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı
        Muğla'nın Fethiye ilçesinde minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

        Engin B. idaresindeki 48 HO 3116 plakalı minibüs, Adnan Menderes Bulvarı'nda Furkan H. yönetimindeki 16 APT 77 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ile polis ekibi sevk edildi.

        Kazada aralarında öğrencilerin de bulunduğu 13 kişi yaralandı.

        Ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

