        Muğla'da ilçe nüfus müdürlerine "Hizmet Kalitesini Yükseltme Eğitimi" verildi

        –Muğla'da, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü tarafından 13 ilçe nüfus müdürüne yönelik "Hizmet Kalitesini Yükseltme Eğitimi" düzenlendi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 16:48 Güncelleme: 19.12.2025 - 16:51
        Muğla'da ilçe nüfus müdürlerine "Hizmet Kalitesini Yükseltme Eğitimi" verildi
        Muğla Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Valilik Özer Türk Toplantı Salonu’nda İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Utku Candan başkanlığında yapılan eğitim toplantısında pasaport, sürücü belgesi ve T.C. kimlik kartı işlemleri ile vatandaşlara sunulan hizmetlerin mevcut durumu değerlendirildi.

        Toplantıda verilen hizmet kalitesinin artırılması ve personelin çalışma şartlarının iyileştirilmesine yönelik konular da ele alındı.

