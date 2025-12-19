Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Marmaris Kaymakamı Kaya öğrencilerle kitap okudu, mesleğini anlattı

        Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, "Bir Kitap Bir İnsan" projesi kapsamında öğrencilerle bir araya gelerek kitap okudu ve kaymakamlık mesleğine ilişkin bilgiler verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 15:31 Güncelleme: 19.12.2025 - 15:31
        Marmaris Kaymakamı Kaya öğrencilerle kitap okudu, mesleğini anlattı
        Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, "Bir Kitap Bir İnsan" projesi kapsamında öğrencilerle bir araya gelerek kitap okudu ve kaymakamlık mesleğine ilişkin bilgiler verdi.

        Muğla Valiliği himayelerinde yürütülen proje kapsamında Nurettin Gençalioğlu Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden Kaya, öğrencilerle sohbet etti, bir süre birlikte kitap okudu.

        Kitap okumanın bireyin düşünce dünyasını zenginleştiren ve kişisel gelişimine yön veren temel alışkanlıklardan biri olduğunu belirten Kaya, gençlerin düzenli okuma alışkanlığı kazanmasının önemine dikkati çekti.

        Okulda düzenlenen Meslek Tanıtımı ve Kariyer Günü programına da katılan Kaya, kaymakamlık mesleğinin kamu yönetimindeki yeri, görev ve sorumlulukları hakkında öğrencilere bilgi verdi.

        Kariyer yolculuğunun erken yaşlarda yapılan doğru tercihlerle şekillendiğini vurgulayan Kaya, meslek seçiminde ilgi ve yeteneklerin dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

        Kamu hizmetinde görev almanın fedakarlık, adalet duygusu ve güçlü bir sorumluluk bilinci gerektirdiğini dile getiren Kaya, öğrencilere azimle çalışmaları ve kendilerini sürekli geliştirmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu.

        Program sonunda öğrencilerin sorularını yanıtlayan Kaya, gençlerin gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduğunu kaydetti.

