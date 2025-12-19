Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da "Okulum Üretiyor Ülkem Kazanıyor" sergisi açıldı

        Muğla'da, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında, "Okulum Üretiyor, Ülkem Kazanıyor" sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 15:38 Güncelleme: 19.12.2025 - 15:38
        Muğla'da "Okulum Üretiyor Ülkem Kazanıyor" sergisi açıldı
        Muğla'da, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında, "Okulum Üretiyor, Ülkem Kazanıyor" sergisi açıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Köyceğiz ilçesinde, hafta kapsamında düzenlenen sergide, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının üretime dayalı çalışmaları yer aldı.

        Kaymakam Mert Kumcu ve İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay'ın katılımlarıyla açılan sergide, öğrencilerin atölye ve uygulama derslerinde tamamen kendi emekleriyle ortaya koydukları ürünler vatandaşların beğenisine sunuldu.

        Yerli ve milli kaynaklar kullanılarak öğrencilerin üretim süreçlerine aktif katılımını, tasarruf bilincini ve girişimcilik becerilerini yansıtan çalışmaları, ziyaretçiler yakından inceleme fırsatı buldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, öğretmenler rehberliğinde yürütülen çalışmaların, meslek liselerinin yalnızca eğitim veren kurumlar değil aynı zamanda üreten ve değer ortaya koyan yapılar olduğunun somut bir göstergesi olduğunu ifade etti.

        Çay, meslek liselerinde ortaya konan üretimlerin, eğitimle birlikte ülke ekonomisine katkı sağlayabilecek bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

        Milli Eğitim Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğinde 15 pilot ilde yürütülen "Şehrin Akıllı Çocukları Projesi" çerçevesinde, Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan sergiyi de gezen Çay, öğrencilerin çalışmalarını inceledi, emeklerinden dolayı tebrik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

