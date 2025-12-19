Muğla'da "Okulum Üretiyor Ülkem Kazanıyor" sergisi açıldı

Muğla'da, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında, "Okulum Üretiyor, Ülkem Kazanıyor" sergisi açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Köyceğiz ilçesinde, hafta kapsamında düzenlenen sergide, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının üretime dayalı çalışmaları yer aldı.

Kaymakam Mert Kumcu ve İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay'ın katılımlarıyla açılan sergide, öğrencilerin atölye ve uygulama derslerinde tamamen kendi emekleriyle ortaya koydukları ürünler vatandaşların beğenisine sunuldu.

Yerli ve milli kaynaklar kullanılarak öğrencilerin üretim süreçlerine aktif katılımını, tasarruf bilincini ve girişimcilik becerilerini yansıtan çalışmaları, ziyaretçiler yakından inceleme fırsatı buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, öğretmenler rehberliğinde yürütülen çalışmaların, meslek liselerinin yalnızca eğitim veren kurumlar değil aynı zamanda üreten ve değer ortaya koyan yapılar olduğunun somut bir göstergesi olduğunu ifade etti.