        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum FK, Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 12:11 Güncelleme: 21.12.2025 - 12:11
        Bodrum FK, Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında yarın sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Yeşil-beyazlı ekip, Bodrum İlçe Stadı'nda teknik direktör Burhan Eşer yönetimindeki antrenmana ısınma ve esneme hareketleriyle başladı.

        Oyuncuların pas ve top kapma çalışması yaptığı idman, taktik ağırlıklı geçti.

        Teknik direktör Burhan Eşer, gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin üst sıralarında yer alan Amed Sportif Faaliyetler'in güçlü bir rakip olduğunu ve iyi oyuncularının bulunduğunu söyledi.

        Zor bir mücadele olacağını ifade eden Eşer, "Biz de iyi oyunculara sahibiz. Taraftarımızın desteği ve iç sahadaki performansımızın verdiği öz güvenle elimizden gelen tüm mücadeleyi vereceğiz. Taraftarımızı buradan mutlu bir şekilde göndereceğiz. İnşallah güzel ve keyifli bir maç olacak. Sinan (Kaloğlu) hoca benim Diyarbakırspor'da oynadığım dönemde takım arkadaşımdı. Çok da severim, benim için hem gurur verici hem de heyecanlı. Benim için Bodrumspor'un başarısı her şeyden önemli." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

