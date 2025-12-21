Futbol: Nesine 2. Lig
Nesine 2. Lig'in 17. haftasında Kırmızı Grup'ta Fethiyespor ile Mardin 1969 Spor 0-0 berabere kaldı.
Fethiye İlçe Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
Mücadelenin ikinci yarısında da tarafların gol bulamaması üzerine karşılaşma 0-0 sona erdi.
Muğla Valisi İdris Akbıyık ve Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya da maçı izledi.
