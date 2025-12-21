Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Futbol: Nesine 2. Lig

        Nesine 2. Lig'in 17. haftasında Kırmızı Grup'ta Fethiyespor ile Mardin 1969 Spor 0-0 berabere kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 16:40 Güncelleme: 21.12.2025 - 16:42
        Futbol: Nesine 2. Lig
        Nesine 2. Lig'in 17. haftasında Kırmızı Grup'ta Fethiyespor ile Mardin 1969 Spor 0-0 berabere kaldı.

        Fethiye İlçe Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

        Mücadelenin ikinci yarısında da tarafların gol bulamaması üzerine karşılaşma 0-0 sona erdi.

        Muğla Valisi İdris Akbıyık ve Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya da maçı izledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

