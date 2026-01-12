Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da su ürünleri denetimlerinde 379 bin lira ceza kesildi

        Muğla'da, su ürünleri perakende satış noktalarındaki denetimlerde 6 işletmeye 379 bin 176 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 14:03 Güncelleme: 12.01.2026 - 14:03
        Muğla'da su ürünleri denetimlerinde 379 bin lira ceza kesildi
        Muğla'da, su ürünleri perakende satış noktalarındaki denetimlerde 6 işletmeye 379 bin 176 lira ceza uygulandı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 14 kontrol ekibi ile 7 lokasyonda yapılan denetimlerde, 43 toplu tüketim yeri, 35 satış yeri, 2 depo ve 3 karaya çıkış noktasının kontrol edildiği belirtildi.

        Denetimler sonucunda mevzuata aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilen 6 işletmeye, 379 bin 176 lira idari para cezası uygulandığı aktarılan açıklamada, "Denetimlerde 42 kilogram istavrit, 9 kilogram çipura, 7 kilogram mezgit, 4,5 kilogram lahos, 4 kilogram tekir, 2 kilogram dil ve 1,5 kilogram sargoz balığına, 440 metre markasız ve sahipsiz uzatma ağı ile sahibi kaçan 1 serpme ağına, mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu." ifadelerine yer verildi.

        Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla denetimlerin bundan sonraki süreçte kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

