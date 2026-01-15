Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Marmaris'te 17. MIYC Kış Trofesi yarışları 17 Ocak'ta başlayacak

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 17'nci kez düzenlenecek MIYC Kış Trofesi yat yarışlarının ilk etabı, 17 Ocak'ta başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 19:05 Güncelleme: 15.01.2026 - 19:05
        Marmaris'te 17. MIYC Kış Trofesi yarışları 17 Ocak'ta başlayacak
        Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 17'nci kez düzenlenecek MIYC Kış Trofesi yat yarışlarının ilk etabı, 17 Ocak'ta başlayacak.


        Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen ve toplam 6 ayaktan oluşacak yarışların ilk etabı, 3 yarışla 17-18 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

        Marmaris Körfezi ve açıklarında coğrafi ve şamandıralı rotada gerçekleştirilecek yarışlara, 40 tekneyle yerli ve yabancı yaklaşık 350 yelkencinin katılacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

