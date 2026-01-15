Marmaris'te 17. MIYC Kış Trofesi yarışları 17 Ocak'ta başlayacak
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 17'nci kez düzenlenecek MIYC Kış Trofesi yat yarışlarının ilk etabı, 17 Ocak'ta başlayacak.
Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen ve toplam 6 ayaktan oluşacak yarışların ilk etabı, 3 yarışla 17-18 Ocak'ta gerçekleştirilecek.
Marmaris Körfezi ve açıklarında coğrafi ve şamandıralı rotada gerçekleştirilecek yarışlara, 40 tekneyle yerli ve yabancı yaklaşık 350 yelkencinin katılacağı belirtildi.
