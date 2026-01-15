Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat:Bodrumİlçe
Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Çağrıcan Pazarcıklı, Samet Çiçek
Sipay Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Imeri, Furkan Apaydın, İsmail Tarım, Cenk Şen (Dk. 65 Obekpa), Dimitrov (Dk. 83 Emirhan Arkutcu), Mustafa Erdilman (Dk. 46 Ahmet Aslan), Adem Metin Türk (Dk. 65 Brazao), Ege Bilsel, Enes Öğrüce, Seferi (Dk. 65 Ali Habeşoğlu)
TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Andzouana (Dk. 77 Arif Boşluk), Tunahan Taşçı (Dk. 61 Deniz Türüç), Bardhi (Dk. 69 Berkan Kutlu), Jevtovic (Dk. 46 Jo Jin-Ho), Muleka, Bjorlo, Umut Nayir (Dk. 77 Svendsen)
Goller: Dk. 45 Bjorlo, Dk. 79 Svendsen (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 56 Ege Bilsel (Sipay Bodrum FK)
Sarı kartlar: Dk. 14 Jevtovic, Dk. 35 Arif Boşluk, Dk. 47 Andzouana (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 90+2 Ahmet Aslan (Sipay Bodrum FK)
