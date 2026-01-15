Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 20:14 Güncelleme: 15.01.2026 - 20:14
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Stat:Bodrumİlçe

        Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Çağrıcan Pazarcıklı, Samet Çiçek

        Sipay Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Imeri, Furkan Apaydın, İsmail Tarım, Cenk Şen (Dk. 65 Obekpa), Dimitrov (Dk. 83 Emirhan Arkutcu), Mustafa Erdilman (Dk. 46 Ahmet Aslan), Adem Metin Türk (Dk. 65 Brazao), Ege Bilsel, Enes Öğrüce, Seferi (Dk. 65 Ali Habeşoğlu)

        TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Andzouana (Dk. 77 Arif Boşluk), Tunahan Taşçı (Dk. 61 Deniz Türüç), Bardhi (Dk. 69 Berkan Kutlu), Jevtovic (Dk. 46 Jo Jin-Ho), Muleka, Bjorlo, Umut Nayir (Dk. 77 Svendsen)

        Goller: Dk. 45 Bjorlo, Dk. 79 Svendsen (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 56 Ege Bilsel (Sipay Bodrum FK)

        Sarı kartlar: Dk. 14 Jevtovic, Dk. 35 Arif Boşluk, Dk. 47 Andzouana (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 90+2 Ahmet Aslan (Sipay Bodrum FK)




        MUĞLA

