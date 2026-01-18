Habertürk
Habertürk
        Muğla Haberleri

        Muğla'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 19:30 Güncelleme: 18.01.2026 - 19:30
        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan K.D, S.E. ile K.Ö. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        - Olay

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün Karadere Mahallesi Gavurağlı mevkisindeki ormanlık alanda 17 düzensiz göçmen yakalanmış, göçmen kaçakçılığını organize ettikleri ileri sürülen 3 şüpheli de gözaltına alınmıştı.

        Düzensiz göçmenler ise Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

