Muğla'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan K.D, S.E. ile K.Ö. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. - Olay İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün Karadere Mahallesi Gavurağlı mevkisindeki ormanlık alanda 17 düzensiz göçmen yakalanmış, göçmen kaçakçılığını organize ettikleri ileri sürülen 3 şüpheli de gözaltına alınmıştı. Düzensiz göçmenler ise Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilmişti.

