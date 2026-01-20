Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Muğla merkezli suç örgütleri operasyonunda 11 zanlı yakalandı

        Muğla merkezli 5 ilde iki suç örgütüne yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 15:19 Güncelleme: 20.01.2026 - 15:19
        Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Daltonlar" ve "Casperlar" adlı suç örgütlerine yönelik operasyon düzenledi.

        Ekiplerce "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "tehdit" suçları kapsamında Muğla merkezli İstanbul, Ankara, Mardin ve Hatay'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve suç unsurları ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

