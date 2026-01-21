Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Muğla'da kayalıklarda mahsur kalan iki oğlağı AFAD ekibi kurtardı

        Muğla'nın Ula ilçesinde sarp kayalıklarda mahsur kalan iki oğlak AFAD ekibince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 14:31 Güncelleme: 21.01.2026 - 14:31
        Kıyra Mahallesi'nde Soner Alacık'a ait iki oğlak çıktıkları kayalıkta mahsur kaldı. Keçilerin bulunduğu yerden indirilememesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

        Bölgeye sevk edilen İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden 6 kişilik ekip, oğlakları güvenlik önlemleri eşliğinde kayalıklardan indirerek sahibine teslim etti.

