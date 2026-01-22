Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Muğla'da 12 gündür haber alınamayan kişi aranıyor

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 12 gün önce evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan kişinin bulunması için arama çalışması yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 13:29 Güncelleme: 22.01.2026 - 13:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da 12 gündür haber alınamayan kişi aranıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla’nın Seydikemer ilçesinde 12 gün önce evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan kişinin bulunması için arama çalışması yürütülüyor.

        Çaykenarı Mahallesi’nde yaşayan Şakir Şunka (43), 10 Ocak'ta evinden ayrıldı. Şunka'nın geri dönmemesi ve telefonla ulaşılamaması üzerine ailesi durumu 16 Ocak’ta jandarmaya bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerince gönüllülerin de desteğiyle arama çalışması başlatıldı.

        Şunka'nın aracı dün, Bayır Mahallesi yakınlarında terk edilmiş halde bulundu.

        Aracın bulunduğu bölgede yapılan aramalardan sonuç alınamaması üzerine araç, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

        Ekiplerin, elde edilen bulgular doğrultusunda arama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump, Gazze Barış Kurulu imza töreninde konuşuyor
        Trump, Gazze Barış Kurulu imza töreninde konuşuyor
        "Kolay gelsin" diyerek kuyumcuyu soydu! Kadın müşteri dehşeti yaşadı...
        "Kolay gelsin" diyerek kuyumcuyu soydu! Kadın müşteri dehşeti yaşadı...
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        Sevgilisini öldürdüğü iddia ediliyor... Genç kadından şaşırtan savunma!
        Sevgilisini öldürdüğü iddia ediliyor... Genç kadından şaşırtan savunma!
        Abraham'ın yerine formül aranıyor!
        Abraham'ın yerine formül aranıyor!
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        Hidrojen yakıtlı trenler için imzalar atıldı
        Hidrojen yakıtlı trenler için imzalar atıldı
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        Trump Grönland için kişi başı 1 milyon dolar teklif edebilir
        Trump Grönland için kişi başı 1 milyon dolar teklif edebilir
        2 kadının cinayet şüphelisi cezaevinde intihar etti!
        2 kadının cinayet şüphelisi cezaevinde intihar etti!
        Bilime göre işte uzun ömür için en iyi egzersiz
        Bilime göre işte uzun ömür için en iyi egzersiz
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        Tuğyan'ın eski sevgilisi adliyede
        Tuğyan'ın eski sevgilisi adliyede
        İstifa eden kıdem tazminatı alamaz
        İstifa eden kıdem tazminatı alamaz
        Sağlık enflasyonu az artar
        Sağlık enflasyonu az artar
        "Galatasaray iyi savaştı!"
        "Galatasaray iyi savaştı!"
        Yılın ilk faiz kararı bugün belli olacak
        Yılın ilk faiz kararı bugün belli olacak
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Evin kalbi hangi ülkede neresi?
        Evin kalbi hangi ülkede neresi?

        Benzer Haberler

        Muğla'da fırtına ve sağanak etkili oluyor
        Muğla'da fırtına ve sağanak etkili oluyor
        Muğla UMKE'ye tam donanımlı lojistik araç
        Muğla UMKE'ye tam donanımlı lojistik araç
        Muğla'da sağanak yağış etkili oluyor
        Muğla'da sağanak yağış etkili oluyor
        Marmaris'te şiddetli fırtına etkisini sürdürüyor
        Marmaris'te şiddetli fırtına etkisini sürdürüyor
        Bodrum'da fırtına; ağaçlar devrildi, tekneler su aldı
        Bodrum'da fırtına; ağaçlar devrildi, tekneler su aldı
        Menteşeli üreticilere tarımda güvence TARSİM bilgilendirme toplantıları baş...
        Menteşeli üreticilere tarımda güvence TARSİM bilgilendirme toplantıları baş...