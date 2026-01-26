Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Muğla'da fırtınamsı rüzgar etkili oluyor

        Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçelerinde fırtınamsı rüzgar etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 16:30 Güncelleme: 26.01.2026 - 16:30
        Muğla'da fırtınamsı rüzgar etkili oluyor
        Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçelerinde fırtınamsı rüzgar etkili oluyor.

        Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Marmaris'te rüzgarın hızı saatte 58 kilometreyi buldu.

        Keşişleme esen fırtınamsı rüzgarda yüksek dalgalar oluştu. Marmaris Yat Limanı'nda dalgaların getirdiği sular işletmelere kadar ulaştı.

        İçmeler ve Adaköy Mahallesi'nde iki yelkenli kıyıya sürüklenerek karada yan yattı.

        Fırtınamsı rüzgar nedeniyle meydana gelen olumsuzluklara elektrik dağıtım şirketi Aydem ve belediye ekipleri müdahale ediyor.

        - Bodrum

        Deniz ulaşımı aksayan ilçede balıkçılar denize açılamadı.

        Rüzgarın etkisiyle oluşan dalgalar sahildeki bazı işletmelerin balkonlarına kadar ulaştı. Kumsallar dalgaların köpükleriyle kaplandı.

